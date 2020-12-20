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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Неоновая «Стража»: персонажные постеры с главными героями адаптации романов Терри Пратчетта

Поток рекламных материалов многосерийного фэнтези «Стража», к сожалению, никак не иссякнет. На просторах сети материализовалась подборка персонажных постеров сериала, вдохновлённого серией юмористических романов сэра Терри Пратчетта. Главные герои сияют и переливаются всеми цветами радуги, зазывая зрителей на премьеру, которая состоится на кабельном канале BBC America 3 января.

На плакатах запечатлены Ричард Дормер в образе Сэмюэля Ваймса, Лара Росси (Сибилла Овнец), Адам Хагилл (Моркоу), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задарнец) и Ральф Айнесон (Детрит).

Постеры сериала «Стража» Постеры сериала «Стража» Постеры сериала «Стража» Постеры сериала «Стража» Постеры сериала «Стража» Постеры сериала «Стража»
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Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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27 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
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1Телеовощи – 371: Смешно, но отвратительно
 
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