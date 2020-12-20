Неоновая «Стража»: персонажные постеры с главными героями адаптации романов Терри Пратчетта

Поток рекламных материалов многосерийного фэнтези «Стража», к сожалению, никак не иссякнет. На просторах сети материализовалась подборка персонажных постеров сериала, вдохновлённого серией юмористических романов сэра Терри Пратчетта. Главные герои сияют и переливаются всеми цветами радуги, зазывая зрителей на премьеру, которая состоится на кабельном канале BBC America 3 января.

На плакатах запечатлены Ричард Дормер в образе Сэмюэля Ваймса, Лара Росси (Сибилла Овнец), Адам Хагилл (Моркоу), Марама Корлетт (Ангва), Джо Итон-Кент (Шельма Задарнец) и Ральф Айнесон (Детрит).