Телеовощи. Выпуск 371: Смешно, но отвратительно

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:23 —
|Благоданости и болтовня
|00:06:30 —
|Новости
|01:16:06 —
|Отвечаем на вопросы
|01:33:10 —
|«Пространство» — 5x01—03
|02:03:59 —
|«Дикарки» (The Wilds) — 1x01
|02:14:56 —
|«Ваша честь» — 1x02
|02:23:46 —
|«Тёмные начала» — 2x06
|02:29:53 —
|«Стюардесса» — 1x03
|02:36:15 —
|«Zakon i Besporyadok» — 1x03—05 (финал сезона)
|02:53:40 —
|«Дети Дюны» — 1x03
|03:04:09 —
|«Чародей» — 1x06 (впечатления Льва и Ларисы)
|03:15:22 —
|«Вавилон 5» — 4x07 (впечатления Юрия)
|03:19:22 —
|«Футурама» — 1x11 (впечатления Ларисы)
|03:27:04 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 2x18 (впечатления Юрия и Льва)
|03:34:55 —
|Благодарим наших спонсоров
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