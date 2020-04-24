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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Стивен Грэм появится в шестом сезоне «Острых козырьков»

Как выяснилось, по очевидным причинам пребывающий на производственной паузе шестой сезон «Острых козырьков» разжился важным пополнением в своём актёрском составе — к проекту Стивена Найта с Киллианом Мёрфи в главной роли присоединился идеально вписывающийся в жанр Стивен Грэм («Большой куш», «Подпольная империя»). И случилось это ещё до объявления карантина.

Новость сообщил лично Грэм, на днях погостивший в подкасте Pound For Pound, где рассказал, что как раз сейчас должен был сниматься в сериале, если бы съёмки не отложили на неопределённое время. Правда, никаких подробностей о своём персонаже актёр, к сожалению, сообщать не стал.

Сценарий шестого сезона давно готов, и съёмки продолжения культовой гангстерской драмы стартуют как только отменять карантин. Производством сериала BBC One занимаются Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions

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 16 мартаСъёмки 6 сезона «Острых козырьков» отложены из-за COVID-19
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