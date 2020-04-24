Третий сезон «Йеллоустоуна» с Кевином Костнером получил дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Paramount Network объявил дату выхода третьего сезона «Йеллоустоуна», опубликовав первый тизер продолжения семейной драмы с Кевином Костнером в главной роли. Многосерийная постановка Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Убийца») вернётся на малые экраны 21 июня.

Костнер играет главу влиятельного семейства Даттонов — владельцев обширного ранчо в Монтане рядом с Йеллоустонским национальным парком. Годами Даттоны отбиваются от внешних угроз в лице руководства заповедника, индейской резервации, застройщиков и бизнесменов, зарящихся на их земли. Третий сезон не станет исключением — защищающей свою собственность семье в который раз предстоит столкнуться со враждебным окружением.

В третьем сезоне также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.