 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
HBO оформил «Миру Дикого Запада» четвёртый сезон Сэм Рэйми подтвердил, что работает над вторым «Доктором Стрэнджем» Disney+ готовит многосерийный приквел «Красавицы и Чудовища» Valorant — состоялся официальный анонс условно-бесплатного командного шутера от авторов League of Legends Новости аниме — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Третий сезон «Йеллоустоуна» с Кевином Костнером получил дату выхода

Кабельный канал Paramount Network объявил дату выхода третьего сезона «Йеллоустоуна», опубликовав первый тизер продолжения семейной драмы с Кевином Костнером в главной роли. Многосерийная постановка Тейлора Шеридана («Ветреная река», «Убийца») вернётся на малые экраны 21 июня.

Костнер играет главу влиятельного семейства Даттонов — владельцев обширного ранчо в Монтане рядом с Йеллоустонским национальным парком. Годами Даттоны отбиваются от внешних угроз в лице руководства заповедника, индейской резервации, застройщиков и бизнесменов, зарящихся на их земли. Третий сезон не станет исключением — защищающей свою собственность семье в который раз предстоит столкнуться со враждебным окружением.

В третьем сезоне также снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт и Джош Холлоуэй.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Йеллоустоун
 1 апреляДжош Холлоуэй и Кевин Костнер на первых кадрах третьего сезона «Йеллоустоуна» 21 февраляДрама «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлена на четвёртый сезон
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 18–24 июня
 
«Йеллоустоун» — тизер-трейлер
 
Джош Холлоуэй и Кевин Костнер на первых кадрах третьего сезона «Йеллоустоуна»

Тоже интересно

 
Геи и им подобные заполоняют телеэкраны
 
Кино «Одесса» — трейлер лирической комедии Валерия Тодоровского
 
Кино «Капитан Марвел» — первый телеролик и новый кадр
 
КиноИгры Кадр из фильма «Лара Крофт»
 
Кино Сарик Андреасян давит на ностальгию в тизере дешёвой драмы «Гудбай, Америка»
 
Кино «Веном» — экшен-отрывок, в котором происходит нечто зрелищное
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в апреле

25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
5ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
12Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru