 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Александр Яценко и Сергей Маковецкий примерили царский образ в тизере сериала «Грозный» Новости аниме — лучшее за неделю NieR Replicant ver.1.22474487139 — анонсирован приквел NieR: Automata! Аня Тейлор-Джой может сыграть молодую Фуриозу в новом «Безумном Максе» Джорджа Миллера Warzone — анонс «королевской битвы» для Call of Duty
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Тизер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» напоминает о финальной миссии героев

Изменить прошлое, чтобы спасти будущее. Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» обзавёлся свежими тизером и постером, которые напоминают, что впереди у главных героев важнейшая миссия их жизни — переместиться в прошлое, чтобы навести порядок в настоящем и обеспечить человечеству будущее. Видимо, чтобы достичь успеха в этом непростом мероприятии, суперагентам придётся спасать ненавистную «Гидру».

В финальном сезоне фантастического боевика Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд. Премьера заключительной главы состоится на телеканале ABC 27 мая.

Свежий постер:

Постеры сериала «Агенты Щ.И.Т.»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Агенты Щ.И.Т.
 15 апреля«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.» 14 апреляСтала известна дата выхода седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» 13 апреляКларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кларк Грегг поделился закадровыми фото седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
 
«Агент Картер» частично возвращается в седьмом сезоне «Агентов Щ.И.Т.»
 
Стала известна дата выхода седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Тоже интересно

 
Кино «Оно» ставит новые рекорды, а Пеннивайза свели с Бабадуком
 
«Ковбой Бибоп» от Netflix обзавёлся сериальным экипажем
 
Кино Что думают первые зрители фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» после премьеры
 
Кино «Миссия невыполнима: Последствия» — второй трейлер
 
Кино #SaveSpiderMan: реакция сети на развод Marvel и Sony
 
Игры Cyberpunk 2077 отложили до сентября
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороЕВА (аудио)

Выйдут в апреле

25 СбТелеовощи (аудио)
26 ВсТелеовощи (видео)
26 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
5ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
 
12Телеовощи – 335: Убийство по-тупому
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru