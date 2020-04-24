Тизер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» напоминает о финальной миссии героев

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Изменить прошлое, чтобы спасти будущее. Седьмой сезон «Агентов Щ.И.Т.» обзавёлся свежими тизером и постером, которые напоминают, что впереди у главных героев важнейшая миссия их жизни — переместиться в прошлое, чтобы навести порядок в настоящем и обеспечить человечеству будущее. Видимо, чтобы достичь успеха в этом непростом мероприятии, суперагентам придётся спасать ненавистную «Гидру».

В финальном сезоне фантастического боевика Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд. Премьера заключительной главы состоится на телеканале ABC 27 мая.

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