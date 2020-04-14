Стала известна дата выхода седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Свежие промо-материалы седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» раскрыли дату выхода завершающей 13-серийной главы сериала по вселенной Marvel. Официальный постер и опубликованный в «Твиттере» промо-ролик сообщают, что завершение истории стартует на телеканала ABC 27 мая.

Confira o novo teaser da 7ª e ultima temporada de Agents of SHIELD.pic.twitter.com/eOzBCvPvC7 — Marvel News (@BRMarvelNews) April 14, 2020

В заключительном сезоне фантастического экшена Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн участникам сверхсекретной организации по защите человечества придётся столкнуться с новыми невероятными вызовами и даже предпринять путешествие во времени. В сериале снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.