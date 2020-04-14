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Стала известна дата выхода седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»

Свежие промо-материалы седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.» раскрыли дату выхода завершающей 13-серийной главы сериала по вселенной Marvel. Официальный постер и опубликованный в «Твиттере» промо-ролик сообщают, что завершение истории стартует на телеканала ABC 27 мая.

В заключительном сезоне фантастического экшена Джеда Уидона и Мориссы Танчароэн участникам сверхсекретной организации по защите человечества придётся столкнуться с новыми невероятными вызовами и даже предпринять путешествие во времени. В сериале снимаются Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Йен де Кестекер, Элизабет Хенстридж, Наталия Кордова-Бакли, Генри Симмонс и Джефф Уорд.

Постеры сериала «Агенты Щ.И.Т.»
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Агенты Щ.И.Т.
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