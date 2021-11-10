Майкл С. Холл снова взялся за старое в свежем трейлере девятого сезона «Декстера»

В честь выхода первого эпизода девятого сезона «Декстера» кабельный канал Showtime выпустил ещё один трейлер альтернативной концовки, получившей название «Новая кровь». Кровавое прошлое и казавшееся безоблачным настоящее неизбежно сталкиваются, и Декстер Морган (Майкл С. Холл) вновь втягивается в дело об убийстве.

События в заснеженном городишке Айрон Лэйк приобретают мрачный поворот, и заведующий финальными сериями шоураннер первых сезонов Клайд Филлипс обещает, что приготовленная им концовка психологического триллера зрителей обязательно потрясёт.