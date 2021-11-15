Шайка отправляется в Ирландию и потешается над #MeToo — трейлер 15-го сезона «В Филадельфии всегда солнечно»

Вот уже добрых 15 лет сериал «В Филадельфии всегда солнечно» продолжает держать градус безумия на запредельном уровне, и предстоящий сезон не должен стать исключением. В юбилейном 15-м сезоне гордые владельцы ирландского паба отправятся...в Ирландию, где продолжат сеять хаос и смеяться над #MeToo — могут себе позволить.

Разумеется, вся шайка в сборе — встречайте, Роб Макэлхенни, Гленн Хоуэртон, Чарли Дэй, Кэйтлин Олсон и Дэнни Девито.

В прошлом году ситком-долгожитель получил продление сразу на четыре сезона, и теперь у него точно самый длинный.

Триумфальное возвращение случится уже через две недели, 1 декабря.