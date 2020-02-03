Актёры обещают бездну юмора и правду жизни в «игровой» комедии «Мифический квест: Пир ворона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

До премьеры многосерийной комедии «Мифический квест: Пир ворона» рукой подать — первые эпизоды выйдут на потоковом сервисе Apple TV+ 7 февраля, и участники актёрского состава ещё успевают рассказать, чем же так привлекателен этот проект.

Сериал от создателей культового сиктома «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни и Чарли Дэя поведает об откровенно сумасшедших буднях работников студии-разработчика видеоигр. Комедия сосредоточит своё внимание на очень непростых взаимоотношениях сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на процесс создания видеоигр.

Помимо Макэлхенни в сериале снимаются Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и Шарлотта Никдао. Макэлхенни и Дэй отвечают за сценарий и выступают исполнительными продюсерами. За производство в ответе 3 Arts Entertainment и Ubisoft.