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Актёры обещают бездну юмора и правду жизни в «игровой» комедии «Мифический квест: Пир ворона»

До премьеры многосерийной комедии «Мифический квест: Пир ворона» рукой подать — первые эпизоды выйдут на потоковом сервисе Apple TV+ 7 февраля, и участники актёрского состава ещё успевают рассказать, чем же так привлекателен этот проект.

Сериал от создателей культового сиктома «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни и Чарли Дэя поведает об откровенно сумасшедших буднях работников студии-разработчика видеоигр. Комедия сосредоточит своё внимание на очень непростых взаимоотношениях сотрудников — творческих личностей с амбициями и собственным взглядами на процесс создания видеоигр.

Помимо Макэлхенни в сериале снимаются Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и Шарлотта Никдао. Макэлхенни и Дэй отвечают за сценарий и выступают исполнительными продюсерами. За производство в ответе 3 Arts Entertainment и Ubisoft.

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Видео Мифический квест: Пир ворона
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