«В Филадельфии всегда солнечно» — трейлер четырнадцатого сезона комедии без цензуры

Шайка снова в сборе, полна энергии и даже не собирается завязывать со своими телевизионными похождениями — на радость всем ценителям первоклассного туалетного юмора. Трейлер четырнадцатого по счёту сезона безбашенной комедии «В Филадельфии всегда солнечно» уже доступен для просмотра.

К своим ролям вернутся Роб Макэлхенни, Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Кэйтлин Олсон и, конечно, Дэнни Де Вито. Друзья, по совместительству выступающие создателями проекта во главе с Макэлхенни, недавно признались, что идей у них хватит как минимум ещё на несколько сезонов, и это прекрасная новость.

Премьера новых эпизодов на кабельном канале FXX — уже 25 сентября.