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Уиллоу возвращается! Создатели и актёры рассказывают о сериале-продолжении сказочной истории

Стриминговый сервис Disney+ понемногу готовит зрителей к пришествию настоящего фэнтези — зверя почти вымершего на больших и малых экранах. В сети появился ролик о создании многосерийного «Уиллоу», продолжения одноимённого фильма Lucasfilm, вышедшего в далёком 1988 году.

Видео, воздающее должное сказочному оригиналу, рассказывает о преемственности, масштабе, атмосфере, новом поколении персонажей и, конечно же, главном герое истории в исполнении Уорвика Дэвиса.

Премьера сериала состоится на цифровой платформе 30 ноября.

События сиквела разворачиваются 20 лет спустя. Волшебник Уиллоу, некогда спасший от могущественной злой колдуньи новорождённую Элору, которой предначертано было погубить волшебницу-тиранку, снова отправляется в невероятное приключение, чтобы победить силы зла.

В сериале также снимаются Эрин Келлиман, Элли Бамбер, Кэйли Спэни и Джоэнн Уэлли. Режиссёром значится Джонатан Энтвистл («Конец ***го мира»), сценарий написали шоураннеры Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»).

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ВидеоУиллоу
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Источник фотографий: Depositphotos

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