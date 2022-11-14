Создатели «Очень странных дел» довели боссов Netflix до слёз

В минувшее воскресенье братья Дафферы, режиссёр Шон Леви и часть актёрского состава сериала «Очень странные дела» провели двухчасовую встречу с Netflix, где презентовали полный сценарий заключительного сезона. О реакции руководства известно немного, но, по словам продюсера, кое-кто не сдержал эмоций.

Студийные боссы плакали — считаем, это отличный знак! Последний раз мы видели слёзы на их глазах, когда они утверждали бюджет предыдущих сезонов. На самом деле, мало кто из съёмочной команды знает, чем закончится история, но мы сделаем всё, чтобы поддержать размах событий четвёртого сезона, это будет кульминация! Мэтт и Росс Дафферы, в интервью The Holywood Reporter

Кроме того, шоураннеры пообещали, что заключительная глава хоррора, как и предыдущие, будет полна «пасхалок» из поп-культуры 80-х годов. По настроению стоит ожидать возвращение в атмосферу первых серий, только с повзрослевшими героями.

Выйдет пятый сезон «Очень странных дел» не раньше весны 2024 года.