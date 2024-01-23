Баба Яга выходит на охоту в трейлере третьего сезона мистической комедии «Сергий против нечисти»

Крайне опасно связываться с бабой, у которой триста лет не было мужика. В сети появился полноценный трейлер третьего сезона развесёлой шизы «Сергий против нечисти», который сам себя всерьёз не воспринимает и вам не советует. И это правильно выбранная тактика. Мистический экшен-детектив об охотниках на врагов человеческих начнёт показывать свой третий сезон 1 февраля на стриминговой платформе Kion.

На этот раз бывшему священнику Сергию (Роман Маякин) и его напарнице Кате Земцовой (Лукерья Ильяшенко) придётся воевать с Бабой Ягой (Елена Подкаминская).