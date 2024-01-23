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Джон Бойега сыграет в приквеле «Книги Илая»

Источник: Lucasfilm

Яростный борец за всё хорошее против всего плохого, поиграв в активиста, возвращается на работу. Шумный Джон Бойега выступит исполнителем главной роли и исполнительным продюсером сериала «Книга Илая» — приквела одноимённого фильма 2010 года.

Полнометражный оригинал рассказывал о невесёлом мире постапокалиптического будущего, а главную роль в постановке сыграл Дензел Вашингтон. Его молодую версию предстоит воплотить на экране Бойеге. Полноценного синопсиса у сериала пока нет, но известно, что события приквела развернутся за 30 лет до происходящего в фильме, то есть примерно в то самое время, когда разразилась ядерная катастрофа, приведшая к экоциду.

Сценарист фильма Гэри Уитта выступит создателем, сценаристом, а также исполнительным продюсером вместе с Бойегой и режиссёрами фильма Альбертом и Алленом Хьюзами. Продюсированием занимается студия Alcon Entertainment, которой ещё только предстоит отыскать проекту покупателей.

Теги
Книга ИлаяКнига Илая
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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