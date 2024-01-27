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Нация Огня на постерах «Аватара: Легенды об Аанге»

Огненные плакаты подоспели. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку персонажных постеров приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге», посвящённых представителям агрессивной Нации Огня. По собственному плакату получили Xoзяин Oгня Oзaй (Дэниэл Дэ Kим), Aзyлa (Элизaбeт Ю), дядя Aйpo (Пoл Cyн-Xюнг Ли) и aдмиpaл Джao (Keн Люн).

Первый сезон игровой адаптации одноимённого культового мультсериала о юном Аанге и его странствиях выходит на цифровой платформе 22 февраля.

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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