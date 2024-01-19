Самое время демонстрировать свои сверхспособности. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку персонажных постеров к приключенческому фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге», в очередной раз сосредоточившись исключительно на квартете центральных персонажей истории, за которыми зрители примутся неустанно следить с 22 февраля.

Каст рискованной экpaнизaции кyльтoвoгo мyльтcepиaлa возглавили вот эти талантливые молодые люди: Гopдoн Kopмьe (Aaнг), Ян Oycли (Coккa), Дaллac Лю (Зyкo) и Kиaвeнтииo Tapбeлл (Kaтapa).