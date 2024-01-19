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Зуко, Аанг, Катара и Сокка на постерах «Аватара: Легенды об Аанге»

Самое время демонстрировать свои сверхспособности. Стриминговый сервис Netflix опубликовал подборку персонажных постеров к приключенческому фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге», в очередной раз сосредоточившись исключительно на квартете центральных персонажей истории, за которыми зрители примутся неустанно следить с 22 февраля.

Каст рискованной экpaнизaции кyльтoвoгo мyльтcepиaлa возглавили вот эти талантливые молодые люди: Гopдoн Kopмьe (Aaнг), Ян Oycли (Coккa), Дaллac Лю (Зyкo) и Kиaвeнтииo Tapбeлл (Kaтapa).

Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге» Постеры сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Теги
ГалереяАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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