Главный герой с посохом на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

Свой скромный вклад в промо-кампанию сериала-события среди прочих вносит профильный журнал Total Film, опубликовавший эксклюзивный кадр из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге».

В игровой адаптации популярного одноимённого мультсериала центральную партию исполняет Гордон Кормье. Его мы и видим на снимке, который вдобавок позволяет в деталях рассмотреть замысловатый узор татуировки мага воздуха.

Первый сезон амбициозной адаптации выходит на стриминговой платформе Netflix 22 февраля.