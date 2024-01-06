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Главный герой с посохом на свежем кадре «Аватара: Легенды об Аанге»

Свой скромный вклад в промо-кампанию сериала-события среди прочих вносит профильный журнал Total Film, опубликовавший эксклюзивный кадр из приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге».

В игровой адаптации популярного одноимённого мультсериала центральную партию исполняет Гордон Кормье. Его мы и видим на снимке, который вдобавок позволяет в деталях рассмотреть замысловатый узор татуировки мага воздуха.

Первый сезон амбициозной адаптации выходит на стриминговой платформе Netflix 22 февраля.

Кадры из сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
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ГалереяАватар: Легенда об Аанге
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Источник фотографий: Depositphotos

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