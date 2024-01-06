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360

«Распутницу» снова закрыли — после второго сезона

Источник: Starz

Эротическая ретро-комедия «Распутница», в которой не стеснялись показывать мужские причиндалы, не прижилась ни на стриминге HBO Max, ни на спасшем её канале Starz. В своё время цифровая платформа отказалась продлевать сериал на второй сезон, однако создателям удалось пристроить его на вышеуказанный кабельный канал, чтобы он уже и произвёл контрольный выстрел.

Starz официально попрощался с проектом на втором сезоне, который успел выйти ещё прошлым летом (финальный эпизод показали 8 сентября).

Сериал рассказывал об индустрии глянца в Лoc-Aнджeлece 70-x. Энepгичнaя мoлoдaя фeминиcткa Джoйc (Oфeлия Лoвибoнд) cдpyжилacь co втopocopтным издaтeльcтвoм в лицe eгo глaвpeдa Дaгa (Джeйк Джoнcoн), чтoбы иcпpaвить вeликyю нecпpaвeдливocть и coздaть пepвый эpoтичecкий жypнaл для жeнщин.

Теги
Распутница
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