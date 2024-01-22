Избранная против абьюза в трейлере фэнтези «Иные»

Как управлять сверхспособностями, не привлекая внимания санитаров... В сети появился полноценный трейлер многосерийного фэнтези «Иные» по мотивам одноимённого романа Александры Яковлевой. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» 25 января.
Сюжет разворачивается в альтернаттивных 1940-х. Молодой следователь Лихолетов (Илья Маланин) расследует необычное происшествие, подозревая его фигуранту — юную Аню (Ирина Мартыненко) — в применении сверхспособностей. За девушкой уже охотится таинственный иностранец Нойманн (Вольфганг Черни), который давно ищет по всей Европе подобных себе одарённых людей.
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Автор литературного первоисточника успела пояснить, что закалиться героине помогла череда «абьюзивных взаимоотношений — с мужчинами, родственниками, государственной машиной». Возможно, без этого никакие сверхспособности и не проявились бы.
И персонажные постеры главных героев:
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