Избранная против абьюза в трейлере фэнтези «Иные»

Как управлять сверхспособностями, не привлекая внимания санитаров... В сети появился полноценный трейлер многосерийного фэнтези «Иные» по мотивам одноимённого романа Александры Яковлевой. Премьера сериала состоится на «Кинопоиске» 25 января.

Сюжет разворачивается в альтернаттивных 1940-х. Молодой следователь Лихолетов (Илья Маланин) расследует необычное происшествие, подозревая его фигуранту — юную Аню (Ирина Мартыненко) — в применении сверхспособностей. За девушкой уже охотится таинственный иностранец Нойманн (Вольфганг Черни), который давно ищет по всей Европе подобных себе одарённых людей.

Автор литературного первоисточника успела пояснить, что закалиться героине помогла череда «абьюзивных взаимоотношений — с мужчинами, родственниками, государственной машиной». Возможно, без этого никакие сверхспособности и не проявились бы.

И персонажные постеры главных героев: