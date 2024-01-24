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Третий сезон «Ричера» раскрыл название романа-основы для сюжета

Источник: Amazon

Творческая команда «Ричера», давно окунувшаяся в съёмочный процесс третьего сезона, наконец-то созрела для важного анонса. Стриминговая платформа Amazon объявила название и порядковый номер романа из книжной серии Ли Чайлда, лёгшего в основу новых эпизодов.

Итак, третий сезон экранизирует седьмую книгу под названием «Джек Ричер, или Средство убеждения» (Persuader). В третьем сезоне Ричеру предстоит работать под прикрытием, чтобы спасти жизнь информатору, на которого открыл охоту враг из его прошлого.

Вдобавок стало известно, что в продолжении к роли Фрэнсис Нигли вернётся Мария Стен. Об остальных участниках актёрского состава, которые составят компанию исполнителю заглавной роли Алану Ричсону, пока ничего не сообщают.

Проектом по-прежнему руководит главный сценарист Ник Сантора. Продюсированием занимаются Amazon MGM Studios, Skydance Television и Paramount Television Studios. Съёмки проходят в Торонто.

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Источник фотографий: Depositphotos

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