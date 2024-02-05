Телеовощи. Выпуск 534: Дрочеслав против Зорро

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Содержание
Оценки эпизодов
|03:46 —
|Финальный трейлер «Ходячих мертвецов: Тех, кто выжил»
|10:30 —
|В «Сорвиголову» вернётся Карен Пейдж, Фогги Нельсон и Меченый
|16:38 —
|Телеканал «ТВ-3» снимет отечественную версию приключений Зорро
|19:49 —
|Сексиста Сокку исправили в «Аватаре: Легенде об Аанге»
|25:52 —
|Трейлер экшен-комедии «Красный 5»
|29:11 —
|«Зaxвaчeнный peйc» с Идрисом Эльбой получил второй сезон
|35:35 —
|«Властелины воздуха» (Masters of the Air) — 1x01—02
|59:00 —
|«Настоящий детектив» — 4x03
|01:10:50 —
|«Третий лишний» — 1x03
|01:15:36 —
|«Эхо» — 1x01—05
|01:38:11 —
|«Война и мир» – 1x05
|01:55:34 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 3x01
|02:04:48 —
|«Постановка» — 1x06
|02:13:23 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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