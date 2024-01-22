Знаменитые клоны возвращаются в трейлере финального сезона «Звёздных войн: Бракованной партии»

Это их последний бой. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал трейлер третьего — заключительного — сезона анимационного боевика «Звёздные войны: Бракованная партия», где легендарная команда клонов вступит в решающую схватку со своими врагами. Трёхсерийная премьера финального сезона состоится на цифровой платформе 21февраля.
Продюсером приключенческого экшена о суровых вояках и их юной подружайке Омеге выступил Дэйв Филони, нынче присматривающий за всеми сюжетами культовой вселенной.
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И суровый постер:
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