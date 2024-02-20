Netflix объявил о продлении на второй сезон сериала «Берлин»

Netflix, похоже, решил не расставаться с любимчиками публики и объявил о втором сезоне «Берлина», спин-оффа знаменитого «Бумажного дома». Фанатам придётся набраться терпения, ведь камеры заработают только в 2025 году. «Берлин» захватил сердца зрителей по всему миру, ворвавшись в топ-10 в 91 стране с астрономическим показателем в 53 млн просмотров. Видимо, история о харизматичном грабителе Берлине, играющем в криминальные шахматы, оказалась слишком вкусным лакомством, чтобы оставить поклонников без продолжения.

По сюжету, Педро Алонсо (тот самый «Берлин») собирает команду мечты для ограбления, амбиции которого могут смело конкурировать с высотой Эйфелевой башни. За одну ночь они планируют перенести весь ювелирный район в свои карманы и обогатиться на 44 млн евро.

Сам «Бумажный дом» завоевал мир своей историей о группе хитроумных авантюристов, прячущихся за названиями городов, и их амбициозных ограблениях, которые заставили зрителей переживать за каждого персонажа. Теперь «Берлин» обещает раскрыть ещё больше секретов из жизни одного из самых загадочных участников оригинальной команды.

Пока что детали второго сезона остаются под покровом тайны, но одно можно сказать наверняка: Netflix умеет держать интригу.