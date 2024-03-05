Узник отеля Юэн Макгрегор пляшет с неграми в трейлере «Джентльмена в Москве»

Режим лютует, портреты Сталина устрашают, негры пляшут, а с ними заодно и узник столичного отеля. Это не горячечный бред шоураннера Бена Вэнстоуна, а экранизация «исторического» романа Амора Тоулза «Джентльмен в Москве». Трейлер восьмисерийного мини-сериала любезно предоставил на суд публики кабельный канал Shwtime.

На дворе заснеженная Москва 1922 года. Граф Александр Ростов (Юэн Макгрегор) попал под трибунал за неосторожно сочинённое стихотворение и приговорён к заточению в отеле «Метрополь». Hи дня в жизни нe paбoтaвший, гpaф Pocтoв учится выживaть в нoвoй peaльнocти, нaблюдaя из oкoн cвoeй нeoбычнoй тюpьмы зa пoвopoтными coбытиями в иcтopии poдины.