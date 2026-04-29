Звезда «Парка Юрского периода» Лора Дерн сыграет в сериале «Белый лотос» вместо Хелены Бонем Картер

Создатель сериала «Белый лотос» Майк Уайт и канал HBO нашли замену Хелене Бонем Картер, ранее покинувшей актёрский состав четвёртого сезона шоу. Вместо неё в новом сезоне сыграет Лора Дерн («Парк Юрского периода», «Парк Юрского периода: Господство», «Большая маленькая ложь»). Эксклюзивной новостью об этом поделился Deadline.

Лора Дерн сыграет новую героиню, которую для неё пишет Майк Уайт. Недавно Хелена Бонем Картер оставила съёмки в сериале из-за того, что придуманный для неё персонаж не соответствовал тому образу, который создатели увидели в исполнении актрисы непосредственно на съёмочной площадке. А так как роль была центральной для четвёртого сезона, то было принято решение переработать персонажа и заменить исполнительницу роли.

«Белый лотос» — сериал-антология. Его события разворачиваются в отелях сети «Белый лотос», расположенных по всему миру. А участниками событий становятся как постояльцы, так и персонал отелей.

Действие четвёртого сезона происходит во Франции во время Каннского кинофестиваля. В актёрском составе остаются Венсан Кассель, Стив Куган и другие.