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Джо любуется собой на свежем постере триллера «Ты»

Не только маньяк, но и джентльмен. Передислоцировавшийся в Лондон главный герой продолжает путешествовать с постера на постер, а оных у четвёртого сезона многосерийного триллера «Ты» набралось уже достаточно. Вот и в новом году свежий плакат подоспел — со знаменитым Биг Беном и не менее знаменитой красной телефонной будкой.

Приключения серийного влюблённого в исполнении Пенна Бэджли на этот раз выйдут в двух частях — первая часть четвёртого сезона появится на стриминговом сервисе Netflix 9 февраля, а вторая ровно через месяц — 9 марта.

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Ты
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