Тизер драмеди «Секс. До и после» обещает сериал обо всём, что происходит до и после самого интересного

Этот сериал не про секс, но слово это вынесено в название, а в трейлере вы услышите его раз сто, потому что всё происходящее в тутошних сюжетах только вокруг секса и вертится. В сети появился тизер многосерийной антологии «Секс. До и после» — дебютного режиссёрского проекта актрисы Дарьи Мороз. Даты выхода у сериала пока нет, но премьеру на Okko обещают организовать до конца года.

Проекта представляет собой сборник видеоновелл о ситуациях, которые так или иначе приводят к сексу, а также поведает о том, что происходит сразу после акта единения. Звучит неинтригующе.

В актёрском составе замечены Ангелина Пахомова, Игорь Миркурбанов, Павел Чинарёв, Анна Снаткина, Григорий Калинин, Константин Юшкевич, Наталья Рогожкина, Яна Кошкина и многие другие.

И постеры: