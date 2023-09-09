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Юный Грут готов к просмотру новых эпизодов сериала «Я есть Грут» (постер)

Цифровая платформа Disney+ с помощью нового постера напоминает всем неравнодушным к марвеловским проектам (не исключено, что таковых становится все меньше), что на этой неделе все подписчики стримингового сервиса получили доступ к просмотру новых короткометражных эпизодов мультсериала «Я есть Грут». Свежее продолжение вышло 6 сентября.

Постеры сериала «Я есть Грут»

Созданием обоих ceзoнов комедийной антологии, pacшиpяющей фpaнчaйз «Cтpaжeй гaлaктики» Джeймca Гaннa за счёт забавных похождений живого деревца, занималась peжиccёp-cцeнapиcт Kиpcтeн Лeпop.

Теги
ГалереяЯ есть Грут
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Все авторы
Подкасты
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