«Новобранец» Натан Филлион и компания напоминают о дате выхода шестого сезона (постер)

Уже ни по каким меркам не новобранец Джон Нолан продолжит нести свою опасную службу на телеканале ABC этой зимой. В сети появился официальный постер шестого сезона полицейской драмы под названием «Новобранец» с Натаном Филлионом в заглавной роли.

Свежий ансамблевый плакат с основными персонажами долгоиграющей истории призван напомнить зрителям, что сериал ещё жив. К просмотру новых эпизодов все желающие смогут приобщиться со дня премьеры шестого сезона 20 февраля.

В сериале, вдохновлённом случаем из жизни, также снимаются Meлиcca O’Hил, Эpик Bинтep, Meкиa Koкc, Aлиcca Диac и Pичapд T. Джoнc, Лиcceт Чaвec, Tpy Baлeнтинo, Шoн Эшмop и Джeннa Дyaн.