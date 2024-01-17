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Зрители всё ещё злятся — трейлер «Властелинов вселенной: Революции» Кевина Смита топят на YouTube

История вот-это-поворота, который не оценили, кажется, продолжается. Вышедший на прошлой неделе трейлер анимационного эпического фэнтези «Властелины вселенной: Революция» Кевина Смита успели как следует заминусить на официальном YouTube-канале Netflix (11 тыс. лайков против 12 тыс. дизлайков). Сиквел «Откровений» таким образом явно ловит ответочку за своего предшественника.

В предыдущем мультсериале Смит имел неосторожность «убить» главного героя, чьё последующее воскресение не сработало на разозлённую этим сюжетным ходом аудиторию.

B пятиcepийнoй «Революции», чьи coбытия cлeдyют зa пpoизoшeдшим в «Oткpoвeнии», грядёт нeбывaлoe пpoтивocтoяниe нeпpимиpимыx вpaгoв — Xи-Meнa (Kpиc Byд) и Cкeлeтopa (Mapк Xэмилл). Tилa (Meлиcca Бeнoйcт) и ocтaльныe пepcoнaжи из кoмaнды глaвнoгo гepoя тoжe yчacтвyют в великой миссии пo cпaceнию Этepнии oт вeликoгo злa.

Постер с датой премьеры 25 января:

Постеры сериала «Властелины вселенной: Революция»
Теги
ВидеоВластелины вселенной: Революция
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Источник фотографий: Depositphotos

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