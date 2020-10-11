Как создатели «Пацанов» раскрыли все карты ещё в начале второго сезона, но этого никто не заметил

Осторожно: текст содержит спойлеры финала второго сезона!

Ещё одно предупреждение о спойлерах для тех, кто не увидел первое.

Можно без преувеличения завить, что финальный «вот это поворот» второго сезона «Пацанов» справедливо поверг в шок большую часть зрителей. Ведь в мире, щедро нашпигованном психопатичными суперами всех форм и мастей, меньше всего ждёшь подвоха от миловидного конгрессмена, который пытается с ними бороться.

Однако шоураннера сериала Эрика Крипке такая реакция несколько удивляет (на самом деле), ведь он буквально ткнул пальцем а главного злодея ещё в первой серии второго сезона, о чём и рассказал в интервью издания TVLine:

Мы рассказали это всем ещё в первом эпизоде. Если вы отмотаете назад, после того как голова Рейнор взорвалась, и они запрыгнули в фургон, Французика спрашивают: «Кто мог сделать такое?» — и мы тут же переключились на Викторию. Она практически представилась нам словами: «Вот она я. Тот, кто мог сделать это».

Отмотали, проверили, не врёт.

А вот в третьем сезоне Крипке обещает-таки раскрыть её планы и истинные мотивы. Но уже сейчас нам стоит начать беспокоиться о Хьюи, опять невольно угодившим в эпицентр будущего урагана: