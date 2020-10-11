 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля Неделя аниме на КГ — главные новости 13–19 июля Видеообзор: Ghost of Tsushima Неделя аниме на «КГ» — главные новости 6–12 июля Замена Руби Роуз: главную героиню во втором сезоне «Бэтвумен» сыграет Джависия Лесли
4
СЕРИАЛЫ
541
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Шоураннер «Пацанов» отвечает на самые животрепещущие вопросы о финале второго сезона

Осторожно: текст содержит спойлеры финальной серии второго сезона.

Весь второй сезон «Пацанов» Билли Бутчер пытался побороть в себе всё то милое, что скрывалось где-то глубоко внутри, но не смог. По крайней мере, не в финальной серии, где человечность таки победила. Для тех же, кто не осознал всю глубину душевных терзаний Мясника, шоураннер Эрик Крипке объяснил всё ещё раз, заодно намекнув, в каком направлении будет развиваться герой дальше:

Весь последний эпизод он разрывался, пытаясь разобраться — человек ли он, каким его видит Бекка, или монстр, каким был его отец. И он выбирает быть человеком, за что приходиться дорого заплатить — Беккой. Теперь, когда она мертва, его человечность подвергнется испытанию. Отдастся ли он целиком во власть своего гнева и ненависти? Или попробует сохранить подобие души? Спойлер — всё пройдёт не слишком хорошо. Эта история не будет счастливой и спокойной.

Возвращаясь к кульминационной сцене второго сезона, Крипке прокомментировал, действительно ли Бутчер собирался убить мальчика:

Внутри него шла борьба между яростью, которую он испытывал, и человеком, которым Бекка хотела его видеть. Мы с Карлом [Урбаном] разговаривали об этом, и я сказал: «На мгновение ты теряешь самообладание, и отец берёт над тобой верх. Ты готов убить любого, кто ответственен за это». Поэтому он смотрел на Райана с такой ненавистью. Это была небольшая отсылка к комиксам, где Бутчер действительно убил мальчика, хоть и при других обстоятельствах. Очевидно, мы этого делать не стали — я не думаю, что наш Бутчер такой, но у него определённо есть этот демон внутри.

В то же время Райан выбирает человека, которого выбрала его мать — Бутчера. А тот в свою очередь перестаёт смотреть на мальчика как на сына своего злейшего врага, начиная воспринимать его как сына Бекки — ведь это единственное, что от неё осталось.

Что касается самого Хоумлендера, дела главного зрительского любимчика обстоят куда менее радужно:

Мы дали ему куcочек мечты — любви и стабильности, а потом отняли это. Как человека, столь отчаянно нуждающегося в любви, его это дестабилизирует и делает одновременно опасным и жалким.

И да, Шторм определённо жива — вполне возможно, мы ещё услышим об этой нацисткой сучке. #StumpfrontLives

4 Обсудить
Темы
 
Пацаны
 11 октябряКак создатели «Пацанов» раскрыли все карты ещё в начале второго сезона, но этого никто не заметил 11 октябряШоураннер «Пацанов» рассказал, как Amazon разрешил включить во второй сезон запрещённую сцену с Хоумлендером
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Шоураннер «Пацанов» обижен на фанатов, разъярённых графиком выхода второго сезона
 
Берегитесь, хейтеры второго сезона «Пацанов»! Ваши отзывы очень злят Хоумлендера
 
«Пацаны» — самый популярный телекомикс сентября

Тоже интересно

 
Кино На Disney+ появилась сильная принцесса-супергерой
 
Кино «Хеллбой» — новый трейлер перезапуска без цензуры
 
Кино Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс нахваливают сценарий «Матрицы 4»
 
Мультфильм «Ну, погоди!» получит продолжение
 
Кино «Круиз по джунглям» — трейлер диснеевского приключения с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант
 
Кино Злодей поджигает Питер в трейлере фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в октябре

12 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
13 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 430: Энола Холмс и год без фильмов
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru