Шоураннер «Пацанов» отвечает на самые животрепещущие вопросы о финале второго сезона

Осторожно: текст содержит спойлеры финальной серии второго сезона.

Весь второй сезон «Пацанов» Билли Бутчер пытался побороть в себе всё то милое, что скрывалось где-то глубоко внутри, но не смог. По крайней мере, не в финальной серии, где человечность таки победила. Для тех же, кто не осознал всю глубину душевных терзаний Мясника, шоураннер Эрик Крипке объяснил всё ещё раз, заодно намекнув, в каком направлении будет развиваться герой дальше:

Весь последний эпизод он разрывался, пытаясь разобраться — человек ли он, каким его видит Бекка, или монстр, каким был его отец. И он выбирает быть человеком, за что приходиться дорого заплатить — Беккой. Теперь, когда она мертва, его человечность подвергнется испытанию. Отдастся ли он целиком во власть своего гнева и ненависти? Или попробует сохранить подобие души? Спойлер — всё пройдёт не слишком хорошо. Эта история не будет счастливой и спокойной.

Возвращаясь к кульминационной сцене второго сезона, Крипке прокомментировал, действительно ли Бутчер собирался убить мальчика:

Внутри него шла борьба между яростью, которую он испытывал, и человеком, которым Бекка хотела его видеть. Мы с Карлом [Урбаном] разговаривали об этом, и я сказал: «На мгновение ты теряешь самообладание, и отец берёт над тобой верх. Ты готов убить любого, кто ответственен за это». Поэтому он смотрел на Райана с такой ненавистью. Это была небольшая отсылка к комиксам, где Бутчер действительно убил мальчика, хоть и при других обстоятельствах. Очевидно, мы этого делать не стали — я не думаю, что наш Бутчер такой, но у него определённо есть этот демон внутри.

В то же время Райан выбирает человека, которого выбрала его мать — Бутчера. А тот в свою очередь перестаёт смотреть на мальчика как на сына своего злейшего врага, начиная воспринимать его как сына Бекки — ведь это единственное, что от неё осталось.

Что касается самого Хоумлендера, дела главного зрительского любимчика обстоят куда менее радужно:

Мы дали ему куcочек мечты — любви и стабильности, а потом отняли это. Как человека, столь отчаянно нуждающегося в любви, его это дестабилизирует и делает одновременно опасным и жалким.

И да, Шторм определённо жива — вполне возможно, мы ещё услышим об этой нацисткой сучке. #StumpfrontLives