BBC America заказал комедийный триллер «Стража» по романам Терри Пратчетта

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В марте BBC Studios запустила в разработку многосерийный проект под названием «Стража» (The Watch) по знаменитой книжной серии «Плоский мир» сэра Терри Пратчетта. Прошло чуть больше полугода, и у поклонников мастера юмористического фэнтези есть самый настоящий повод возрадоваться — кабельный канал BBC America официально заказал съёмки восьмисерийного первого сезона.

Предстоящий сериал описывают как «триллер в стиле панк-рок», вдохновлённый похождениями знаменитой городской стражи Анк-Морпорка под предводительством старшего офицера Сэма Ваймса. Это наполненная саспенсом и чёрным юмором история приключений полюбившихся читателям персонажей — защитников относительного порядка в знаменитейшем городе Плоского мира.

Сценарной адаптацией займётся Саймон Аллен («Ответный удар», «Мушкетёры»), а исполнительными продюсерами выступают Хилари Сэлмон («Лютер»), Бен Дональд и Фил Коллинсон. Производством займутся BBC Studios и основанная Пратчеттом в 2012 году производственная компания Narrativia.