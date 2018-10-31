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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Мультсериал «Полиция Парадайз» продлён на второй сезон

Анимационная комедия без тормозов «Полиция Парадайз» получила от Netflix продление на второй сезон. Потоковый сервис не стал размениваться на мелочи и заказал производство сразу 20 свежих эпизодов, что скорее похоже на двухсезонное продление, поскольку в первый сезон входят всего 10 серий.

Авторами комедийного мультсериала значатся создатели не менее сумасшедшей анимационной комедии «Бриклберри» Вако О'Гуин и Роджер Блэк.

Чёрная комедия повествует о полицейском управлении крохотного городка Парадайз. Главные герои — очень плохие копы. Не в том смысле, что они все из себя опасные и крутые. Нет, они в буквальном смысле откровенно дерьмовые полицейские. А ещё у них есть собака, по долгу службы плотно сидящая на наркоте.

Основных персонажей озвучивают Дэна Снайдер, Седрик Ярбро, Дэвид Херман, Том Кенни, Сара Чок и Кайл Кинан. В производстве участвуют студии Odenkirk Provissiero Entertainment и Bento Box Animation.

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Полиция Парадайз
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