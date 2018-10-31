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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Netflix обеспечил «Коню БоДжеку» шестой сезон

Стриминговый сервис Netflix продлил мультсериал «Конь БоДжек» на шестой сезон. Иначе и быть не могло: вышедший в середине сентября пятый сезон получил горячее одобрение критиков и зрителей, закрепив за проектом звание одной из самых успешных анимационных комедий последних лет.

Мультсериал, полный сатиры, абсурдистского юмора, а порой и неподдельной драмы, повествует о буднях бывшей телезвезды, а ныне жеребца среднего возраста — циника и бездельника, страдающего от алкоголизма, одиночества и ненависти к себе. В пятом сезоне БоДжек получает роль в сериале «Филберт», события которого очень живо напоминают актёру его собственную жизнь, провоцируя внутренний конфликт.

В состав актёров озвучивания входят Уилл Арнетт, Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс. Создателем сериала выступает Рафаэль Боб-Ваксберг. В исполнительных продюсерах наряду с Арнеттом и Полом значатся Стивен А. Коэн и Ноэль Брайт. За производство отвечает The Tornante Company.

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Конь БоДжек
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