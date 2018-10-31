Зимний солдат и Сокол могут получить собственный сериал

Сладкая парочка расширенной киновселенной Marvel — Зимний солдат и Сокол — могут оказаться в одном сериале на потоковом сервисе студии Disney. Кстати, один из персонажей потенциально станет следующим Капитаном Америка ввиду заявлений Криса Эванса, дескать, он всё — вешает щит на гвоздь и уходит в отпуск после «Мстителей 4».

Малколм Спелман собирается написать сценарий для минисериала.

Себастиан Стэн и Энтони Маки, разумеется, сыграют главные роли: Баки Барнс появился в киновселенной в фильме «Первый мститель», а Сэм Уилсон в «Другой войне». Завязка броманса началась в «Противостоянии».

Говорят, что Кевин Файги спродюсирует все сериалы, включая те, что расскажут про Локи и Алую ведьму. Не забываем, их тоже разрабатывают. Также начали ходить слухи, что Вижен может присоединиться к своей ведьме.

Disney и Marvel привычно не комментируют.