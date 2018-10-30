Наоми Уоттс сыграет одну из главных ролей в приквеле «Игры престолов»

После долгих переговоров актриса Наоми Уоттс согласилась исполнить ведущую партию в пилотном эпизоде приквела «Игры престолов» по сценарию Джейн Голдман и автора первоисточника Джорджа Р.Р. Мартина.

Действие пока ещё безымянного сериала разворачивается за тысячи лет до событий основной серии. Сюжет рассказывает, как золотая Эра Героев заканчивается и мир погружается во тьму. Есть только одна истина — мы не знаем ничего об этой эпохе: от ужаснейших тайн Вестероса до секрета происхождения Белых ходоков и Старков из древних легенд.

Уоттс сыграет харизматичную аристократу, разумеется, со страшным и таинственным прошлым. Всё как обычно.

Голдман ещё и шоураннер нового сериала, а Мартин — исполнительный продюсер. Никто из хорошо знакомых персонажей из «Игры престолов» не появится в приквеле. Впрочем, вдруг драконы научатся путешествовать во времени и прыгнут на восемь тысяч лет в прошлое.