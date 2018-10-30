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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Следующим проектом Ади Шанкара может стать экранизация игры The Legend of Zelda

Продюсер мультсериала Castlevania Ади Шанкар планирует экранизацию другой компьютерной игры. Недавно вышедший второй сезон тёмного фэнтези закрепил свой успех у критиков и зрителей, позволив Шанкару включиться в разработку нового проекта, о чём он несколько часов назад и поведал в своём инстаграме:

Сейчас я работаю с легендарной японской компанией по разработке видеоигр над многосерийной адаптацией одного культового франчайза. 16 ноября я раскрою вам его название. Успех Castlevania подарил мне эту возможность.

Портал The Wrap предполагает, что речь может идти об игровом бестселлере Nintendo под названием The Legend of Zelda, однако компания пока отказывается комментировать эту информацию.

Приключенческий экшен за авторством Сигэру Миямото и Такаши Тэдзуки вышел в 1986 году и стал настоящим хитом. События игры разворачиваются в фэнтезийном королевстве Хайрул, куда со своей армией вторгся принц тьмы Гэнон, захвативший магический артефакт невероятной мощи. Принцесса Хайрула по имени Зельда, владевшая другим могущественным артефактом, разделила его на несколько частей и спрятала от захватчика в подземельях королевства. Линк — главный герой игры — решает спасти Хайрул и Зельду, но прежде ему необходимо разыскать все фрагменты артефакта.

Идёт ли речь об игровом или анимационном сериале, пока неизвестно. Пролить свет на ситуацию может лишь официального объявление. Придётся дожидаться 16 ноября.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo NX, Wii U)
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