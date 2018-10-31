Кейт Бланшет сыграет антифеминистку в мини-сериале «Миссис Америка» от FX

Оскароносная Кейт Бланшетт («Тайна дома с часами», «Тор: Рагнарёк») вслед за звёздными коллегами отправляется на телевидение — киноактриса сыграет главную роль в мини-сериале «Миссис Америка» от кабельного канала FX. Девятисерийная остросоциальная драма по сценарию Дави Уоллер («Безумцы», «Остановись и гори») уже получила добро на съёмки.

События разворачиваются в США 70-х годов прошлого века. Перед нами один из важнейших этапов в истории развития феминистического движения глазами Филлис Шлэфли (Бланшетт) — юриста и гражданской активистки. Шлэфли прославилась своими ультраконсервативными взглядами и антифеминизмом, ведя успешную борьбу против принятия поправки о равных правах для женщин. Также она решительно выступала против легализации абортов и движения за права сексуальных меньшинств. FX обещает рассказать, каким образом возрастание общественного напряжения вокруг движения за права женщин привели к изменениям в политическом и культурном ландшафте США.

Бланшетт и Уоллет входят в команду исполнительных продюсеров проекта наравне со Стейси Шер и Коко Франчини. Производственный процесс стартует в следующем году.