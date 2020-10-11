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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют «Память о прошлом Земли» Лю Цысиня Неделя аниме на КГ — главные новости 10–16 августа Интервью с Криспином Гловером — звездой «Назад в будущее», «Ангелов Чарли» и «Киллера по вызову» BBC America представляет новый взгляд на «Стражу» Терри Пратчетта Неделя аниме на КГ — главные новости 20–26 июля
КИНО
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Телеовощи. Выпуск 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
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13 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
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