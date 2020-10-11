Телеовощи. Выпуск 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:59 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:47 —
|Новости
|45:49 —
|«Птица доброго Господа» (The Good Lord Bird) — 1x01
|50:04 —
|«Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (The Walking Dead: World Beyond) — 1x01
|55:38 —
|«Страна монстров» (Monsterland) — 1x01—03
|01:04:48 —
|«Родственные души» (Soulmates) — 1x01
|01:14:34 —
|«Некст» (neXt) — 1x01
|01:25:53 —
|«Эмили в Париже» (Emily in Paris) — 1x01—08
|01:40:50 —
|«Первобытный человек» — 2x01
|01:47:40 —
|«Воин» — 2x01
|01:59:05 —
|«Пацаны» — 2x07
|02:17:34 —
|«Воспитанные волками» — 1x10 (финал сезона)
|02:32:40 —
|«Тед Лассо» — 1x10 (финал сезона)
|02:46:13 —
|«Секс в большом городе» — 1x08
|03:00:16 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 1x15 (впечатления Юрия и Льва)
|03:10:08 —
|«Одиссея» — 1x02 (впечатления Ларисы и Юрия)
|03:26:44 —
|«Пространство» — 4x08 (впечатления Льва)
|03:40:28 —
|«Вавилон 5» — 3x19 (впечатления Юрия)
|03:49:41 —
|«Футурама» — 1x01 (впечатления Ларисы)
|04:08:53 —
|The Boys — The Name of the Game (#1–2)
|04:35:31 —
|Благодарим наших спонсоров
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