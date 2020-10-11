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Новые сериалы 12–18 октября: «Хелстром» и «Звёздный путь: Дискавери»

В ближайшие несколько дней в сериальном мире сохранится относительное затишье. В списке сериалов недели одна заметная премьера и один не менее заметный возвращенец. Потоковый сервис Hulu выкатит полный первый сезон мистического триллера «Хелстром» по вселенной Marvel, а стриминговый сервис CBS All Access покажет первый эпизод третьего сезона космических приключений «Звёздный путь: Дискавери».

Четверг, 15 октября

 
Сезон3
CBS
Звёздный путь: Дискавери Star Trek: Discovery

боевик, приключенческий, драма, Science Fiction

В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп

Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман

Свежая глава культового франчайза повествует об экипаже космолёта «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях к многочисленным и разнообразным дальним мирам команда подвергается различным испытаниям на прочность.

Видео

Пятница, 16 октября

 
Премьера+
Hulu
Хелстром Marvel's Helstrom

драма, триллер, фэнтези

В ролях Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уилсон, Джун Кэррил

Создатель Пол Збышевски

Сериал рассказывает о Дэймоне Хелстроме и его младшей сестре Ане Хелстром — детях земной женщины и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники сообща воюют с исчадиями ада, используя сверхспособности, доставшиеся им благодаря уникальному родству со владыкой преисподней.

Совместный проект Marvel TV и видеосервиса Hulu обещает атмосферный мистический триллер про исключительно одарённых детишек Сатаны. Проект сулит «взрослый», мрачный настрой, что обнадёживает.

Видео

Воскресенье, 18 октября

 
Конец сезона1
HBO
Страна Лавкрафта Lovecraft Country

ужасы, триллер

В ролях Джонатан Мейджерс, Кортни Б. Вэнс, Джерни Смоллетт-Белл, Онжаню Эллис, Вунми Мосаку, Кристина Брэйтуайт

Создатель Джордан Пил, Миша Грин

Мистический триллер про монстров и расизм завершится десятым эпизодом Full Circle. Кабельный канал HBO пока не сообщал о своих дальнейших планах на сериал.

Видео

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