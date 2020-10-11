Новые сериалы 12–18 октября: «Хелстром» и «Звёздный путь: Дискавери»

В ближайшие несколько дней в сериальном мире сохранится относительное затишье. В списке сериалов недели одна заметная премьера и один не менее заметный возвращенец. Потоковый сервис Hulu выкатит полный первый сезон мистического триллера «Хелстром» по вселенной Marvel, а стриминговый сервис CBS All Access покажет первый эпизод третьего сезона космических приключений «Звёздный путь: Дискавери».
Четверг, 15 октября
боевик, приключенческий, драма, Science Fiction
В ролях Джейсон Айзекс, Даг Джонс, Шазад Латиф, Соникуа Мартин-Грин, Молик Панчоли, Энтони Рэпп
Создатель Брайан Фуллер, Алекс Куртцман
Свежая глава культового франчайза повествует об экипаже космолёта «Дискавери», бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях к многочисленным и разнообразным дальним мирам команда подвергается различным испытаниям на прочность.
Пятница, 16 октября
драма, триллер, фэнтези
В ролях Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уилсон, Джун Кэррил
Создатель Пол Збышевски
Сериал рассказывает о Дэймоне Хелстроме и его младшей сестре Ане Хелстром — детях земной женщины и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники сообща воюют с исчадиями ада, используя сверхспособности, доставшиеся им благодаря уникальному родству со владыкой преисподней.
Совместный проект Marvel TV и видеосервиса Hulu обещает атмосферный мистический триллер про исключительно одарённых детишек Сатаны. Проект сулит «взрослый», мрачный настрой, что обнадёживает.
Воскресенье, 18 октября
ужасы, триллер
В ролях Джонатан Мейджерс, Кортни Б. Вэнс, Джерни Смоллетт-Белл, Онжаню Эллис, Вунми Мосаку, Кристина Брэйтуайт
Создатель Джордан Пил, Миша Грин
Мистический триллер про монстров и расизм завершится десятым эпизодом Full Circle. Кабельный канал HBO пока не сообщал о своих дальнейших планах на сериал.