Новые сериалы 12–18 октября: «Хелстром» и «Звёздный путь: Дискавери»

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Hulu

В ролях Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел, Ариана Гуэрра, Роберт Уилсон, Джун Кэррил

Сериал рассказывает о Дэймоне Хелстроме и его младшей сестре Ане Хелстром — детях земной женщины и Сатаны. Невзирая на сложные взаимоотношения, близкие родственники сообща воюют с исчадиями ада, используя сверхспособности, доставшиеся им благодаря уникальному родству со владыкой преисподней.

Совместный проект Marvel TV и видеосервиса Hulu обещает атмосферный мистический триллер про исключительно одарённых детишек Сатаны. Проект сулит «взрослый», мрачный настрой, что обнадёживает.