 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неделя аниме на КГ — главные новости 28 сентября — 4 октября Гай Ричи снимет многосерийную версию своих «Джентльменов» Неделя аниме на «КГ» — главные новости 31 августа — 6 сентября Создатели «Аватара: Легенды об Аанге» больше не занимаются его адаптацией для Netflix В PS+ раздадут ремейк Modern Warfare 2... но не в России
3
СЕРИАЛЫ
398
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Второй сезон «Пенниуорта» по вселенной DC получил зимнюю дату выхода

Многосерийный ретро-экшен «Пенниуорт» по вселенной DC готовится к возвращению на экраны. Кабельный канал Epix опубликовал первый тизер продолжения и сообщил, что второй сезон стартует 13 декабря.

Приквел истории о Бэтмене рассказывает о молодости его будущего верного помощника Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа решает создать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с отцом Брюса, молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).

Во втором сезоне также снимаются Джейсон Флеминг, Джеймс Пьюрфой, Эдвард Хогг, Джесси Ромео, Рамон Тикарам и Хэрриет Слэйтер. Сценарий написал Бруно Хеллер («Рим», «Готэм»), который также числится исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром Дэнни Кэнноном.

3 Обсудить
Темы
 
Видео Пенниуорт
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
В экранизации «Стражи» Терри Пратчетта лорд Витинари сменит пол
 
Автор «Готэма» займётся сериалом об Альфреде Пенниуорте
 
Новые сериалы 23–29 сентября

Тоже интересно

 
Кино Тодд Филлипс снимет «Джокера 2» и ещё один фильм про дисишного злодея
 
Кино Джеймс Ганн полностью переделает «Отряд самоубийц 2» под себя
 
Кино Первые отзывы критиков на фильм «Веном»
 
Кино Тесса Томпсон проговорилась: Кристиан Бэйл действительно снимется в четвёртом «Торе»
 
Кино «Человек-паук: Вдали от дома» происходит после «Мстителей: Финала» по одной простой причине
 
Кино Как чутьё Человека-паука превратилось в дергунчик
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в октябре

13 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
15 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
18 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
19 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 361: Осторожно! Работает координатор интимных сцен
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 431: «Сделано в Италии», «Майор Гром» и «Борат 2»
 
6Ноль кадров в секунду – 337: Ни слова об аниме
 
 
12ЕВА – 393: Аниме вернулось
 
8Телеовощи – 360: Юмор пацифизма
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru