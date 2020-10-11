Второй сезон «Пенниуорта» по вселенной DC получил зимнюю дату выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийный ретро-экшен «Пенниуорт» по вселенной DC готовится к возвращению на экраны. Кабельный канал Epix опубликовал первый тизер продолжения и сообщил, что второй сезон стартует 13 декабря.

Приквел истории о Бэтмене рассказывает о молодости его будущего верного помощника Альфреда Пенниуорта (Джек Бэннон). События разворачиваются в Лондоне 60-х. Покончив с военной службой, ветеран британского спецназа решает создать частную охранную компанию, а также заводит важнейшее знакомство в своей жизни с отцом Брюса, молодым миллиардером Томасом Уэйном (Бен Элдридж).

Во втором сезоне также снимаются Джейсон Флеминг, Джеймс Пьюрфой, Эдвард Хогг, Джесси Ромео, Рамон Тикарам и Хэрриет Слэйтер. Сценарий написал Бруно Хеллер («Рим», «Готэм»), который также числится исполнительным продюсером проекта вместе с режиссёром Дэнни Кэнноном.