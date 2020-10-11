Эрик Крипке рассказал, чего ждать от третьего сезона «Пацанов»

Осторожно: текст содержит спойлеры финальной серии второго сезона!

Второй сезон «Пацанов» разделил всех фанатов на два лагеря — оно и понятно: планка, заданная первым сезоном, была слишком высока. Так или иначе, всех без исключения волнует вопрос, что же будет дальше, и Эрик Крипке постарался намекнуть на дальнейшее развитие событий — разумеется, не раскрыв ничего никаких важных деталей:

Мы намеренно сделали концовку совершенно иной. Если первый сезон загнал Пацанов в угол, и мы видели их действительно отчаявшимися, то второй дал ощущение победы и стабильности. В смысле это горькая радость, и им пришлось заплатить огромную цену, но они всё же выиграли. На старте третьего сезона определённо будет чуть больше комфорта и стабильности, и они будут вроде как больше похожи на Пацанов из комиксов. Они официально работают на ЦРУ, имеют бюджет и офисы. Они ведут стабильное существование, но всё же есть парочка проблем — это только вопрос времени, когда Хоумлендер сломается, и когда они узнают нечто ужасное о Виктории Ньюман. Они будут счастливы в начале третьего сезона, но это, очевидно, продлится недолго.

Уже известно, что к третьему сезону присоединится Дженсен Эклз («Сверхъестественное»), который сыграет Солдатика, и, если сильно повезёт — Джеффри Дин Морган, чьи шутливо-серьёзные переговоры с Крипке в «Твиттере» стали достоянием общественности ещё в январе. Кроме того шоураннер недавно намекнул, что у нас есть все шансы снова увидеть Сосиску Любви, который уже успел полюбиться зрителям (и лицу ММ).

Съёмки продолжения должны начаться в начале следующего года, но в нынешних обстоятельствах ни в чём нельзя быть уверенным. Так что на всякий случай настраиваемся на премьеру в 2022 году.