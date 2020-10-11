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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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Юэн Макгрегор рассказал, когда начнутся съёмки сериала про Оби-Вана Кеноби

Многосерийный спин-офф саги о Скайуокерах о мастере-джедае Оби-Ване Кеноби поставил производство на паузу ещё в начале года. Как сообщалось, подготовку к съёмкам приостановили из-за проблем со сценарием. С тех пор Хуссейна Амини на посту автора сменил Джоби Харольд («Меч короля Артура»), и проект на время ушёл в тень. Нынче же исполнитель главной роли Юэн Макгрегор готов поделиться кое-какими новостями о сериале.

До сих пор безымянный мини-сериал об одном из величайших джедаев далёкой-далёкой галактики получил приблизительную дату съёмочного старта. Виртуально погостивший в The Graham Norton Show Макгрегор сообщил, что камеры заработают в марте.

За режиссуру многосерийного проекта Lucasfilm и видеосервиса Disney+ по-прежнему отвечает Дебора Чоу («Мандалорец», «Мистер Робот»). Исполнительными продюсерами выступают Макгрегор, Чоу, Кэтлин Кеннеди и Джон Шварц («Изгой-один»).

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