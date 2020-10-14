Актёрская команда «Пацанов» обсуждает финал второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал Entertainment Weekly собрал вместе основной актёрский состав антигеройской сатиры «Пацаны», и участники команды с нескрываемым удовольствием обсудили все наиболее важные события заключительного эпизода второго сезона. Поэтому…

Осторожно! Нижеприведённый видеоролик содержит все спойлеры к финалу, какие только можно вообразить.

Участники актёрского состава — Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара, Томер Капон, Лас Алонсо, Джесси Т. Ашер и Ая Кэш — в подробностях поговорили о восьмой серии, поделились своими впечатлениями обо всех ключевых моментах концовки второго сезона и поразмышляли, о чём пойдёт речь в третьем.