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Кэтрин Уинник и Райан Филипп — коллеги и любовники в трейлере детективного сериала «Высокое небо»

Телеканал ABC выкатил полноценный трейлер детективного триллера «Высокое небо» от создателя Дэвида Э. Келли («Большая маленькая ложь») и режиссёра Пола Макгигана («Шерлок»). В главных ролях — Райан Филипп («Стрелок») и Кэтрин Уинник («Викинги»). Первая серия выйдет на голубые экраны 17 ноября.

Экранизация романа Си Джей Бокса The Highway посвящена делу о дорожном маньяке. Частный детектив Кэсси Дьюэлл (Филипп) и бывшая полицейская Дженни Хойт (Уинник) отправляются на поиски двух сестёр-подростков, похищенных водителем грузовика на пустынной трассе Монтаны. Со временем выясняется, что это дело связано с целой чередой похожих похищений, и сыщикам нужно поторопиться, чтобы успеть вызволить девушек до того, как похититель с ними расправится.

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Темы
 
Видео Высокое небо
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