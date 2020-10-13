Второй сезон «Тёмных начал» стартует в ноябре

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO объявил дату выхода второго сезона «Тёмный начал» и опубликовал подборку свежего промо-арта — официальный постер продолжения и персонажные плакаты с основными героями многосерийного фэнтези. Второй сезон экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана стартует 16 ноября.

Главную героиню Лиру (Дафни Кин) ждёт полное приключений путешествие по новым мирам, где она познакомится с земным мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), у которого есть волшебный нож, позволяющий рассекать ткань реальности. Новым знакомым предстоит узнать о своём предназначении, в то время как вокруг сгущается тьма и назревает великая война за судьбы миров.

Также во втором сезоне снимаются Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Эрион Бакаре, Рута Гедминтас и другие.