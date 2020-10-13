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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Второй сезон «Тёмных начал» стартует в ноябре

Кабельный канал HBO объявил дату выхода второго сезона «Тёмный начал» и опубликовал подборку свежего промо-арта — официальный постер продолжения и персонажные плакаты с основными героями многосерийного фэнтези. Второй сезон экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана стартует 16 ноября.

Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала»

Главную героиню Лиру (Дафни Кин) ждёт полное приключений путешествие по новым мирам, где она познакомится с земным мальчиком Уиллом (Амир Уилсон), у которого есть волшебный нож, позволяющий рассекать ткань реальности. Новым знакомым предстоит узнать о своём предназначении, в то время как вокруг сгущается тьма и назревает великая война за судьбы миров.

Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала» Постеры сериала «Тёмные начала»

Также во втором сезоне снимаются Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Эрион Бакаре, Рута Гедминтас и другие.

Постеры сериала «Тёмные начала»
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Тёмные начала
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