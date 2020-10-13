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«Мандалорец» — свежий телеролик в преддверии премьеры

Уже 30 октября состоится премьера второго сезона «Мандалорца» — главного и единственного поставщика подписчиков Disney+. И нам не устают об этом напоминать — вслед за официальным трейлером и целой пачкой постеров вышел свежий телеролик, и самые внимательные даже смогут разглядеть там парочку новых моментов:

К своим ролям в продолжении вернутся Малыш Йода, Педро Паскаль, Джина Карано, Карл Уэзерс и Джанкарло Эспозито, к которым присоединилась рестлерша Саша Бэнкс.

Срежиссировали второй сезон создатели сериала Джон Фавро и Дэйв Филони, а также Уэзэрс, Роберт Родригес, Пейтон Рид и Рик Фамуйива.

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Видео Мандалорец
 15 сентябряШтурмовики, джедаи, Новая Республика — таков путь Дина Джарина и Малыша Йоды в трейлере второго сезона «Мандалорца» 2 октябряДин Джарин и Малыш Йода путешествуют с комфортом на свежем постере второго сезона «Мандалорца» 12 октябряДин Джарин, Малыш Йода и их старые знакомые на постерах второго сезона «Мандалорца»
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