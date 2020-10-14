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Принцесса Диана на собственной свадьбе в тизере четвёртого сезона «Короны»

Уже 15 ноября на Netflix стартует долгожданный четвёртый сезон королевской драмы «Корона», и он представит нам сразу несколько новых лиц. Роль всенародной любимицы принцессы Дианы исполнит молодая актриса Эмма Коррин («Пенниуорт»), а в «железную леди» Маргарет Тэтчер перевоплотится опытная Джиллиан Андерсон («Секретные материалы», «Половое воспитание»). Собственно, они уже появлялись на официальных кадрах, а теперь есть возможность оценить степень их убедительности по первому тизеру:

Роль Елизаветы II по-прежнему исполняет оскароносная Оливия Колман, а принцессы Маргарет — Хелена Бонэм Картер. Также в четвёртом сезоне сериала Питера Моргана снимаются Тобайас Мензис, Джош О’Коннор, Эрин Доэрти и Фредди Фокс.

В пятом и шестом сезонах, напомним, Колман на троне сменит Имельда Стонтон, в принцессу Диану перевоплотится Элизабет Дебики, а Джонатан Прайс сыграет принца Филлипа.

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Видео Корона
 29 сентябряПодробный взгляд на принцессу Диану и Маргарет Тэтчер в четвёртом сезоне «Короны» (кадры)
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