«Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон

Глава телефранчайза «Звёздный путь» Алекс Куртцман ещё в декабре обмолвился, что работа над продолжением сериала «Звёздный путь: Пикар» уже ведётся, и теперь его слова получили официальное подтверждение. Потоковый сервис CBS All Access продлил проект на 10-серийный второй сезон за месяц до премьеры первого — открывающая серия выйдет на экраны 23 января.

Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) оставил Звёздный флот и давно ведёт уединённую жизнь, но лишь до тех пор пока приключения вновь не находят его. В новой миссии, выпавшей на долю бывшего капитана, ему помогут старые знакомые в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатана Фрейкса и Джонатана Дель Арко. Новых персонажей истории играют Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан.

Шоураннером первого сезона выступает Майкл Шейбон («Джон Картер»).