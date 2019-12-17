 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
На счету приложения Disney+ уже 22 млн скачиваний «Союз спасения» — международный трейлер The Game Awards 2019 — победители Баз Лурман собирается экранизировать «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова Джуд Лоу против Джона Малковича в трейлере «Нового Папы»
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Звёздный путь: Пикар» получил продление на второй сезон

Глава телефранчайза «Звёздный путь» Алекс Куртцман ещё в декабре обмолвился, что работа над продолжением сериала «Звёздный путь: Пикар» уже ведётся, и теперь его слова получили официальное подтверждение. Потоковый сервис CBS All Access продлил проект на 10-серийный второй сезон за месяц до премьеры первого — открывающая серия выйдет на экраны 23 января.

Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) оставил Звёздный флот и давно ведёт уединённую жизнь, но лишь до тех пор пока приключения вновь не находят его. В новой миссии, выпавшей на долю бывшего капитана, ему помогут старые знакомые в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатана Фрейкса и Джонатана Дель Арко. Новых персонажей истории играют Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан.

Шоураннером первого сезона выступает Майкл Шейбон («Джон Картер»).

1 Обсудить
Темы
 
Звёздный путь: Пикар
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Звёздный путь: Пикар» — трейлер космической экшен-драмы
 
«Звёздный путь: Пикар» — первый тизер и постер новой космической саги
 
«Звёздный путь: Пикар» — сериал с Патриком Стюартом получил заголовок, логотип и синопсис

Тоже интересно

 
Кино «Бамблби» — первый официальный трейлер без влияния Майкла Бэя
 
Кино «Тетрадь смерти» — трейлер и ролик о создании
 
Супергероиню из второго сезона «Пацанов» сделают белой националисткой
 
Поклонники «Игры престолов» запустили петицию c требованием переснять финальный сезон
 
Кино Создатель «Маски» задумал ремейк с женщиной в главной роли
 
Кино Начинающая актриса Джейми Лоусон получила роль в «Бэтмене» Мэтта Ривза
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Выйдут в декабре

18 СрНоль кадров в секунду (аудио)
18 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
19 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
20 ПтЕВА (аудио)
20 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
21 СбТелеовощи (аудио)
22 ВсТелеовощи (видео)
22 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
23 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
25 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
13Телеовощи – 314: Супереврей-выскочка
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 383: «Джуманджи 3», «Брачная история» и куча трейлеров
 
11Ноль кадров в секунду – 294.2: Долгая дорога к шести часам
 
9ЕВА – 350: Сига. Бычок. Пепел
 
15Телеовощи – 313: Оборотни в нильфгаардских доспехах
 
16Ноль кадров в секунду – 293: Baby Yoda in da House
 
21Лазер-шоу «Три дебила» – 382: «Холодное сердце 2», «Ирландец» и «Достать ножи»
 
7ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru